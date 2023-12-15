Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» обыграла «Калгари» в серии послематчевых буллитов

«Миннесота» обыграла «Калгари» в серии послематчевых буллитов
Комментарии

Сегодня, 15 декабря, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Калгари Флэймз». Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 — ОТ, ).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Марко Росси м двумя Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

За «Калгари» голами отличились Егор Шарангович и Блейк Коулман.

После 27 матчей «Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции с 26 очками. «Калгари» расположился на 11-й строчке, набрав 27 очков в 30 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болди – 04:42     1:1 Шарангович (Линдхольм, Зари) – 33:18 (pp)     1:2 Коулман (Шарангович) – 44:13 (sh)     2:2 Росси (Голигоски, Юханссон) – 44:58     3:2 Болди – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android