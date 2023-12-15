«Миннесота» обыграла «Калгари» в серии послематчевых буллитов
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Сегодня, 15 декабря, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Калгари Флэймз». Встреча на арене «Эксел Энерджи-центр» завершилась со счётом 2:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 — ОТ, ).
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Марко Росси м двумя Мэтт Болди. Российский нападающий Кирилл Капризов принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
За «Калгари» голами отличились Егор Шарангович и Блейк Коулман.
После 27 матчей «Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции с 26 очками. «Калгари» расположился на 11-й строчке, набрав 27 очков в 30 играх.
Следующий матч «Миннесота» проведёт с «Ванкувер Кэнакс», а «Калгари» сыграет с «Тампа-Бей Лайтнинг».
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