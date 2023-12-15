Василевский отразил 53 броска в победном матче с «Эдмонтоном» и был признан первой звездой

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) и завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил 53 броска и пропустил четыре шайбы. Россиянин был признан первой звездой матча. Вратарь отразил все 15 бросков в первом периоде, пропустил три гола с 23 бросков во втором периоде и совершил 18 сейвов при одной пропущенной шайбе в третьем периоде.

Василевскому не хватило лишь одного сейва для повторения личного рекорда в 54 отражённых броска, который россиянин установил в матче с «Вашингтоном» 20 марта 2019 года.