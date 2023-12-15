«Он один из лучших в НХЛ в чтении игры». Драйзайтль восхитился Василевским

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль высоко оценил игру голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Россиянин отразил 53 броска и был признан первой звездой победного матча с «Ойлерз» (7:4).

«Девять из десяти раз мы бы выиграли подобную игру, потому что, я думаю, что мы сыграли хорошо. То, как Василевский читает и предугадывает игру, наверное, одно из лучших его умений в лиге. Сегодня мы столкнулись с ним», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Вратарь отразил все 15 бросков в первом периоде, пропустил три гола с 23 бросков во втором периоде и совершил 18 сейвов при одной пропущенной шайбе в третьем периоде. Василевскому не хватило лишь одного сейва для повторения личного рекорда в 54 отражённых броска, который россиянин установил в матче с «Вашингтоном» 20 марта 2019 года.