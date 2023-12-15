Вратарь сборной «Звёзды и ВХЛ» рассказал о сорвавшемся переходе в «Авангард»

28-летний российский вратарь тюменского «Рубина» Егор Назаров, выступающий в ВХЛ, рассказал о том, как мог оказаться в омском «Авангарде» перед началом сезона.

«Действительно ли велись переговоры с «Авангардом»? В прошлом сезоне был такой вариант. Можно сказать, что уже вещи собирал, но в конце не сложилось. Как я понял, стоп был со стороны «Авангарда». В Тюмени были согласны отпускать.

Был ли интерес со стороны родного челябинского «Трактора»? После чемпионского сезона с «Рубином» внутри у меня теплилась надежда, что вернусь домой. С детства у меня мечта играть за «Трактор» – эта команда в моём сердце. Но дальше ничего не пошло», — приводит слова Назарова «РБ-Спорт».

Отметим, что Егор Назаров вызван в состав сборной «Звёзды и ВХЛ» на Кубок Первого канала, проходящий в эти дни в Санкт-Петербурге. В текущем сезоне ВХЛ голкипер провёл 24 матча за «Рубин», в которых отразил 93,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,56.