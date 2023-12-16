«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» в матче с 11 заброшенными шайбами
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В Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» потерпела поражение от «Нэшвилл Предаторз» (5:6 ОТ).
В составе победителей шайбами отметились Юусо Пярссинен, Роман Йози, Райан О'Райлли, Тайсон Бэрри, Жереми Лозон и Филип Форсберг (решающая в овертайме).
У хозяев голы забили Стефан Ноэсен, Тони Деанджело, Джейлен Чатфилд, Себастьян Ахо и Мартин Нечас.
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд, набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
«Харрикейнз» имеют так же 34 очка и идут восьмыми на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 6
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Пярссинен (Новак) – 05:20 1:1 Ноэсен (Друри, Нечас) – 10:23 (pp) 2:1 Деанджело (Бантинг) – 12:13 (pp) 2:2 Йози (О'Райлли, Нюквист) – 23:47 3:2 Чатфилд (Бантинг, Мартинук) – 24:50 4:2 Ахо (Джарвис, Ноэсен) – 25:09 4:3 О'Райлли (Форсберг, Йози) – 29:26 (pp) 5:3 Нечас – 29:51 5:4 Бэрри (Смит, Томасино) – 30:18 5:5 Лозон (Евангелиста, Пярссинен) – 50:57 5:6 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 60:35
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