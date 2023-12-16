«Нэшвилл» в овертайме обыграл «Каролину» в матче с 11 заброшенными шайбами

В Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» потерпела поражение от «Нэшвилл Предаторз» (5:6 ОТ).

В составе победителей шайбами отметились Юусо Пярссинен, Роман Йози, Райан О'Райлли, Тайсон Бэрри, Жереми Лозон и Филип Форсберг (решающая в овертайме).

У хозяев голы забили Стефан Ноэсен, Тони Деанджело, Джейлен Чатфилд, Себастьян Ахо и Мартин Нечас.

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд, набрал 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Харрикейнз» имеют так же 34 очка и идут восьмыми на Востоке.