Защитник «Оттавы» Чикран сразу по окончании матча ушёл в раздевалку «Далласа»

Защитник «Оттавы» Джейкоб Чикран по окончании проигранного матча с «Далласом» (4:5) ушёл в раздевалку вместе с игроками «Старз». Игрок обороны отметился тремя результативными передачами, а «Оттава» упустила победу, выигрывая по ходу матча со счётом 4:2.

Вероятно, Чикран получил травму лица и отправился зашивать рану в хозяйскую раздевалку «Далласа».

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Напомним, «Оттава» выменяла 25-летнего защитника в прошлом сезоне-2022/2023 в дедлайн у «Аризоны». В нынешнем сезоне на счету Чикрана 25 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 25 (5+15) очков.

Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 373 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 170 (60+110) очков при показателе полезности «-38».