«Вкус ужасен». Защитник «Оттавы» Чикран рассказал, что ест сырые печень и говяжье сердце

Защитник «Оттавы» Джейкоб Чикран рассказал, что ест сырую печень и говяжьи сердца, чтобы получить необходимые питательные элементы для спортсмена.

«Я ем сырую печень, сырое говяжье сердце, делаю все эти безумные вещи. Вкус ужасен, но организм привыкает и нуждается в этом, когда ты ешь их постоянно, потому что в них так много питательных веществ», – цитирует Чикрана TSN.

Напомним, «Оттава» выменяла 24-летнего защитника в дедлайн у «Аризоны». В нынешнем сезоне на счету Чикрана 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он набрал 32 (9+23) очка.

Джейкоб Чикран был задрафтован клубом «Аризона» в 2016 году и отыграл за него в общей сложности 373 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 170 (60+110) очков при показателе полезности «-38».