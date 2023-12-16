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Р. Ротенберг: на «Призе Известий» всегда играли лучше. Каждый хочет стать частью истории

Р. Ротенберг: на «Призе Известий» всегда играли лучше. Каждый хочет стать частью истории
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил игру вратаря Никиты Серебрякова в матче Кубка Первого канала с Беларусью (5:3), а также прокомментировал третий гол подопечных Константина Кольцова в прошедшем матче.

«Будет ли снова играть Серебряков? Играют сильнейшие. Вчера встречались с нашими ветеранами, вспоминали «Приз Известий». Там всегда играли лучшие – Майоров, Михайлов, Третьяк, Буре, Фетисов, Могильный, Фёдоров. Каждый игрок хочет стать частью этой истории, поэтому будут играть только лучшие игроки.

Третий гол белорусов? Хоккей – игра ошибок, там была индивидуальная ошибка лучшего игрока нашего матча. Так бывает. Игрок ошибается, потом забивает победную шайбу – самое важное, это реакция на ошибки», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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