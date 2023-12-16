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«Россия 25» — сборная Беларуси, онлайн-трансляция, матч Кубка Первого канала — 2023, главное о турнире

Главный матч Кубка Первого канала! «Россия 25» сыграет с лидером турнира
Денис Лутченко Егор Торишный
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«Россия 25» — сборная Беларуси
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Во втором матче соревнования команда Романа Ротенберга встречается со сборной Беларуси.

Сегодня, 16 декабря, сборная «России 25» проведёт второй матч на Кубке Первого канала. Днём команда Романа Ротенберга сыграет с действующим победителем турнира сборной Беларуси, начало встречи – в 15:30 мск.

Турнирная таблица Кубка Первого канала — 2023

Несмотря на победу в основное время над «Звёздами и ВХЛ» (5:2), после первого дня турнира «Россия 25» занимает только второе место в турнирной таблице. Всё дело в том, что ранее белорусская сборная с ещё более уверенным счётом (6:2) убедительно переиграла команду Казахстана. В субботу лидеры КПК сыграют друг с другом.

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Напомним, в Санкт-Петербурге белорусы выступают под руководством тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Главный тренер белорусской национальной команды Дмитрий Квартальнов пропускает турнир в целях лучшей подготовки имеющего непростое турнирное положение минского «Динамо» ко второй части регулярного чемпионата КХЛ.

В первом матче сегодняшнего игрового дня на льду «Ледового» встречались команды Казахстана и «Звёзд и ВХЛ». За изменением счёта в этих матчах можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
16 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Звёзды и ВХЛ
1:0 Мусоров (Орехов, Михайлис) – 00:57 (5x4)     1:1 Степанов (Альметкин, Грицюк) – 23:04 (5x4)     2:1 Михайлис (Панюков) – 36:53 (5x5)     3:1 Королёв (Михайлис) – 39:58 (5x5)    
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Итоги турнира Кубок Первого канала «три на три»
Live Сергей Емельянов

В субботу команды вернулись к классическому формату хоккея. В утреннем матче первую победу в Санкт-Петербурге одержала сборная Казахстана. 3 (1+2) очка нападающего «Магнитки» Никиты Михайлиса помогли казахстанцам переиграть команду «Звёзды и ВХЛ» (3:1).

Благодаря этому успеху команда Галыма Мамбеталиева переместилась на третье место в турнирной таблице. В заключительный день турнира казахстанцы сыграют со сборной «Россия 25». В свою очередь «Звёзды И ВХЛ» сыграют с белорусами. Оба матча состоятся завтра, 17 декабря.

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Итоги турнира Кубок Первого канала «три на три»

15 ноября участники Кубка Первого канала провели соревнование в формате «три на три». Победителем турнира стала сборная «Россия 25», в финальном матче переигравшая «Звёзды и ВХЛ (4:2).

В составе победителей шайбы забросили Богдан Конюшков (11-я минута), Дмитрий Кузьмин (18), Святослав Гребенщиков (18), Иван Зинченко (20). У команды «Звёзды и ВХЛ» отличился Илья Авраменко (6, 9).

В матче за третье место сборная Беларуси обыграла команду Казахстана со счётом 4:3 после серии буллитов. В полуфиналах «Россия 25» победила казахстанцев (5:2), команда «Звезды и ВХЛ» — белорусов (4:3 после буллитов).

Матчи турнира по хоккею 3х3 состояли из трёх периодов по семь минут, в случае ничьей проводилась серия бросков для определения победителей. При нарушениях правил вместо удаления назначался штрафной бросок. Пробросы не фиксировались, силовые приёмы были запрещены.

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