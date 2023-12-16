Главный матч Кубка Первого канала! «Россия 25» сыграет с лидером турнира

Во втором матче соревнования команда Романа Ротенберга встречается со сборной Беларуси.

Сегодня, 16 декабря, сборная «России 25» проведёт второй матч на Кубке Первого канала. Днём команда Романа Ротенберга сыграет с действующим победителем турнира сборной Беларуси, начало встречи – в 15:30 мск.

Несмотря на победу в основное время над «Звёздами и ВХЛ» (5:2), после первого дня турнира «Россия 25» занимает только второе место в турнирной таблице. Всё дело в том, что ранее белорусская сборная с ещё более уверенным счётом (6:2) убедительно переиграла команду Казахстана. В субботу лидеры КПК сыграют друг с другом.

Напомним, в Санкт-Петербурге белорусы выступают под руководством тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова. Главный тренер белорусской национальной команды Дмитрий Квартальнов пропускает турнир в целях лучшей подготовки имеющего непростое турнирное положение минского «Динамо» ко второй части регулярного чемпионата КХЛ.

В первом матче сегодняшнего игрового дня на льду «Ледового» встречались команды Казахстана и «Звёзд и ВХЛ». За изменением счёта в этих матчах можно следить в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.