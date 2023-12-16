Дуда, уехавший за океан, несмотря на контракт с ЦСКА, получил запрет от NCAA

19-летний российский защитник Артём Дуда, покинувший Россию и перебравшийся за океан, несмотря на действующий двухлетний контракт с московским ЦСКА, получил запрет на выступления от Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает североамериканский журналист Майк МакМэхон в социальной сети «X» (ранее – «Твиттер»).

Отмечается, что до того, как стало известно о данном решении, Дуда тренировался со студенческой командой и посещал занятия в Университете, но теперь это может положить конец его пребыванию в штате Мэн.

В прошлом сезоне Дуда принял участие в 14 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 3 (0+3) очка при показателе полезности «+3». Большую часть карьеры провёл в составах «Красной Армии» и «Звезды» в МХЛ и ВХЛ соответственно. Дуда был выбран во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. Под 36-м номером защитник ушёл в «Аризону Койотс».