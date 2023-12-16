Сын Джерома Игинлы дебютировал в WHL в 15 лет и сразу отметился результативным действием

Джо Игинла, сын легендарного канадского хоккеиста Джерома Игинлы, известного по выступлениям в НХЛ за «Калгари Флэймз», ярко дебютировал в Западной хоккейной лиге Канады (WHL) минувшей ночью.

В своей дебютной игре 15-летний Игинла-младший, выступающий на позиции правого нападающего, сумел отметиться результативной передачей, что не спасло его команду от поражения на стадионе «Роджерс Плэйс» от «Свифт Каррент Бронкс» (3:6).

Напомним, за карьеру в НХЛ Джером Игинла принял участие в 1554 встречах, в которых отметился 625 заброшенными шайбами и 675 результативными передачами (1300 очков), заработав коэффициент полезности «+30». В «Калгари» он провёл 16 сезонов и до сих пор является рекордсменом по забитым шайбам, проведённым матчам и набранным очкам.