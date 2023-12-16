Самонов: если получится, поеду в Северную Америку. Пока хочу трофей с «Салаватом»

28-летний российский вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался о текущих задачах в уфимском клубе, а также назвал личные приоритетные цели в карьере.

«На первом плане командные успехи. Будем смотреть, чего достигнем весной. Считаю, уфимцам по силам взять Кубок Гагарина в текущем сезоне. Для этого требуется, чтобы каждый парень в раздевалке поверил в успех и в то, что мы способны взять верх над любым соперником в лиге. Тем более другие гранды испытывают сложности. Но делать далекоидущие выводы по встречам «регулярки» не стоит, всё-таки плей-офф — другой турнир.

Если получится, поеду в Северную Америку. Нет — продолжу работать в России. Повторюсь, пока хочу только взять трофей с «Салаватом Юлаевым», — приводит слова Самонова «RT на русском».

28-летний Самонов в текущем сезоне провёл 30 матчей, в которых одержал 17 побед с процентом отражённых бросков 94,1%. По этому показателю в КХЛ он уступает лишь вратарю «Авангарда» Илье Проскурякову, который имеет 94,8% в 13 матчах.