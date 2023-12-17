Ротенберг встретился с представителями Федерации хоккея Турции

После матча Кубка Первого канала Россия – Беларусь (5:3) состоялась рабочая встреча первого вице-президента Федерации хоккея России, главного тренера сборной «России 25» Романа Ротенберга с представителями Федерации хоккея Турции: вице-президентами Бураком Индже и Ирфаном Курудиреком, сообщает телеграм-канал Хоккей России. Она прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

В ходе неё стороны обсудили сотрудничество в области создания совместных хоккейных проектов — от турниров до образовательных программ, выразив обоюдное желание взаимодействовать по всем направлениям.

В завершении гости подарили ФХР позолоченную тарелку авторской работы с эмблемой турецкой федерации хоккея.

Фото: Телеграм-канал Хоккей России

«Несмотря на непростой матч, у нас остались силы и эмоции, чтобы работать на благо хоккея, о развитии которого мы думаем в режиме 24/7. Мы провели очень хорошую встречу с нашими турецкими гостями, обсудили важные моменты. Будем сотрудничать, делать совместные программы – это очень важно с точки зрения популяризации хоккея по всему миру», — сказал Ротенберг.