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Наместников забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Просветова

Наместников забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Просветова
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В эти минуты в Виннипеге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт начало третьего периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Джетс» в этом матче забросил российский нападающий Владислав Наместников, реализовав большинство. Для него этот гол стал третьим в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского форварда в ворота своего соотечественника Ивана Просветова:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету Наместникова, с учётом этого матча, 13 (3+10) очков в 26 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Виларди (Шайфли, Моррисси) – 13:56     2:0 Наместников (Иафалло, Пионк) – 15:38 (pp)     3:0 Иафалло – 28:43     3:1 Друен (Рантанен, Маккиннон) – 42:07 (pp)     4:1 Виларди (Элерс, Моррисси) – 43:40     5:1 Нидеррайтер (Наместников, Эпплтон) – 48:48     5:2 Джонсон (Ничушкин, Маккиннон) – 50:41     6:2 Элерс (Шайфли) – 57:57    

Это второй матч между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 8 декабря в Денвере, «Джетс» оказались сильнее со счётом 4:2.

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