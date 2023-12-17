Наместников забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Просветова

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В эти минуты в Виннипеге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Колорадо Эвеланш».

На данный момент идёт начало третьего периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «Джетс» в этом матче забросил российский нападающий Владислав Наместников, реализовав большинство. Для него этот гол стал третьим в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского форварда в ворота своего соотечественника Ивана Просветова:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету Наместникова, с учётом этого матча, 13 (3+10) очков в 26 играх.

Это второй матч между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 8 декабря в Денвере, «Джетс» оказались сильнее со счётом 4:2.