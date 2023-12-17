Наместников забросил третью шайбу в сезоне, поразив ворота Просветова

В эти минуты в Виннипеге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Колорадо Эвеланш».
На данный момент идёт начало третьего периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Вторую шайбу «Джетс» в этом матче забросил российский нападающий Владислав Наместников, реализовав большинство. Для него этот гол стал третьим в сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть гол российского форварда в ворота своего соотечественника Ивана Просветова:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету Наместникова, с учётом этого матча, 13 (3+10) очков в 26 играх.
Это второй матч между этими соперниками в нынешнем сезоне. В первом из них, который прошёл 8 декабря в Денвере, «Джетс» оказались сильнее со счётом 4:2.
- 17 декабря 2023
-
05:50
-
05:43
-
05:34
-
05:21
-
05:09
-
02:54
-
01:59
-
00:57
-
00:55
- 16 декабря 2023
-
23:55
-
23:34
-
23:22
-
23:06
-
22:40
-
22:26
-
22:14
-
21:47
-
21:30
-
21:10
-
20:42
-
20:22
-
20:08
-
20:00
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:36
-
18:30
-
18:15
-
17:56
-
17:26
-
17:17