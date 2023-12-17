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Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Нэшвилл»

Передача Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Нэшвилл»
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В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Шайбы в составе победителей забросили Колтон Сиссонс, Филип Томасино и Яков Тренин. У «Вашингтона» единственный гол на счету Ти Джея Оши.

Капитан гостей Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.

«Нэшвилл» одержал четвёртую победу подряд, набрал36 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «хищники» 20 декабря примут дома «Ванкувер Кэнакс».

«Кэпиталз» потерпели вторую неудачу кряду, остались с 32 очками и занимают 11 место на Востоке. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 18 декабря сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp)     1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp)     2:1 Томасино (Смит) – 33:26     3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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