Главный тренер «Вашингтона» оценил поражение в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

«Второй период, очевидно, был для нас лучшим. Там мы вроде как взяли контроль над игрой, а затем потеряли его в начале третьего периода, и это действительно поставило нас в затруднительное положение. Мы мало времени провели в зоне атаки и выглядели немного расстроенными, пытались спасти игру, но проигрывали уже в две шайбы.

Мы хорошо боролись за шайбу, особенно в защите. Мы навязывали борьбу и в зоне атаки, но немного не хватало последнего паса, довести шайбу до опасного момента и завершить комбинацию голом. Сегодня вечером много наших ребят сражались за шайбу», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Кэпиталз» потерпели вторую неудачу кряду, остались с 32 очками и занимают 11 место на Востоке. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 18 декабря сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».