Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» оценил поражение в матче с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Вашингтона» оценил поражение в матче с «Нэшвиллом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение в матче с «Нэшвиллом» (1:3).

«Второй период, очевидно, был для нас лучшим. Там мы вроде как взяли контроль над игрой, а затем потеряли его в начале третьего периода, и это действительно поставило нас в затруднительное положение. Мы мало времени провели в зоне атаки и выглядели немного расстроенными, пытались спасти игру, но проигрывали уже в две шайбы.

Мы хорошо боролись за шайбу, особенно в защите. Мы навязывали борьбу и в зоне атаки, но немного не хватало последнего паса, довести шайбу до опасного момента и завершить комбинацию голом. Сегодня вечером много наших ребят сражались за шайбу», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Кэпиталз» потерпели вторую неудачу кряду, остались с 32 очками и занимают 11 место на Востоке. В ближайшей игре команда Спенсера Карбери 18 декабря сыграет в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

Материалы по теме
«Вовсе не плохой сезон». Овечкин снёс соперника, отдал пас, но обновил личный антирекорд
Видео
«Вовсе не плохой сезон». Овечкин снёс соперника, отдал пас, но обновил личный антирекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android