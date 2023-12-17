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Александр Овечкин продлил безголевую серию, отдал результативную передачу, «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл», Тренин забил

«Вовсе не плохой сезон». Овечкин снёс соперника, отдал пас, но обновил личный антирекорд
Владимир Лаевский
Овечкин обновил свой антирекорд
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А «Вашингтон» опять проиграл.

К матчу с «Нэшвиллом» «Вашингтон» шёл вне зоны плей-офф, отставая от неё всего на два очка. При этом в последних шести встречах «Кэпиталз» одержали всего две победы — зато успели «грохнуть» одного из лидеров чемпионата! С «Рейнджерс» «столичные» спокойно разобрались — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сиссонс (Йози, Форсберг) – 05:03 (pp)     1:1 Оши (Строум, Овечкин) – 25:16 (pp)     2:1 Томасино (Смит) – 33:26     3:1 Тренин (Каррье, Маккэррон) – 43:41    

Впрочем, было немало и других тревог у фанатов «Вашингтона», помимо поражений команды. Александр Овечкин побил собственную антирекордную безголевую серию. Капитан «Кэпиталз» не забивал 11 матчей подряд — впервые в карьере!

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«Нэшвилл», в свою очередь, был на ходу. «Хищники» одержали сразу шесть побед в семи матчах и закрепились в зоне плей-офф — хоть и только на седьмом месте на Западе, но с запасом в четыре очка от восьмой позиции.

Именно «Предаторз» и открыли счёт в матче. На пятой минуте Тревор ван Римсдайк оставил «столичных» в меньшинстве. «Хищники» разыграли шайбу, Роман Йози от синей линии нанёс бросок, а Колтон Сиссонс на пятачке подставил клюшку — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вашингтон», однако, не собирался сдаваться. На старте второго периода «Кэпиталз» получили шанс сыграть в большинстве, но упустили шайбу. «Нэшвилл» едва не организовал контратаку — Александр Овечкин отработал в большинстве! Капитан вернулся назад и применил силовой приём против нападающего «Предаторз» — «столичные» благодаря этому вновь захватили шайбу.

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А через минуту «Вашингтон» сравнял счёт! Тот же Овечкин бросил от синей линии — Дилан Строум подставил клюшку, а Ти Джей Оши добил шайбу в ворота. 1:1 к 26-й минуте!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин набрал 17-е (5+12) очко в нынешнем сезоне.

После этого «Вашингтон» на время перехватил нити игры и начал потихоньку поддавливать «Нэшвилл». Овечкин имел несколько возможностей забить из своего «офиса» — но то шайба шла мимо…

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…то вратарь Юусе Сарос тащил.

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«Столичные» никак не могли переиграть финского голкипера. И в итоге сбылась простая хоккейная мудрость: не забиваешь ты — забивают тебе.

На 34-й минуте Евгений Кузнецов в чужой зоне сделал поперечный перевод — но шайбу перехватили. В итоге Филип Томасино убежал в чистейший выход «один на один» и без труда переиграл бедного Чарли Линдгрена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 42-й минуте Овечкин получил малый штраф за удар клюшкой. А через пять секунд после выхода Александра из штрафного бокса российский «хищник» Яков Тренин вовремя подоспел на пятачок, отборолся и стильно одной рукой переправил шайбу в ворота — 3:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тренин забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» по итогу потерпел пятое поражение в семи матчах, а Овечкин продлил свою кошмарную сухую серию до 12 встреч. Россиянин продолжает «улучшать» личный антирекорд. Хотя капитан «Кэпиталз» нанёс шесть бросков в створ — лучший результат среди всех игроков матча.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер, однако, в своих социальных сетях выступила с мнением, что Овечкин неплох в этом сезоне.

«Что бы вы ни говорили о сезоне Овечкина, но вы должны ценить то, как он спешит выполнить бэкчек. На мой взгляд, в нынешнем году это очевидно.

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Это говорит о том, что он проводит вовсе не плохой сезон. Шансов забить у него не становится меньше, но он всё ещё делает что-то, чтобы помочь команде добиться успеха.

Вы можете согласиться или не согласиться со мной, для этого и существует этот чудесный открытый форум. Но это моё мнение как журналиста», — написала Сильбер.

Овечкин действительно помогает «Вашингтону», хоть и не так, как обычно. Но когда же он забьёт и прервёт свою кошмарную антирекордную серию?

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