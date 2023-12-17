«Вовсе не плохой сезон». Овечкин снёс соперника, отдал пас, но обновил личный антирекорд

К матчу с «Нэшвиллом» «Вашингтон» шёл вне зоны плей-офф, отставая от неё всего на два очка. При этом в последних шести встречах «Кэпиталз» одержали всего две победы — зато успели «грохнуть» одного из лидеров чемпионата! С «Рейнджерс» «столичные» спокойно разобрались — 4:0.

Впрочем, было немало и других тревог у фанатов «Вашингтона», помимо поражений команды. Александр Овечкин побил собственную антирекордную безголевую серию. Капитан «Кэпиталз» не забивал 11 матчей подряд — впервые в карьере!

«Нэшвилл», в свою очередь, был на ходу. «Хищники» одержали сразу шесть побед в семи матчах и закрепились в зоне плей-офф — хоть и только на седьмом месте на Западе, но с запасом в четыре очка от восьмой позиции.

Именно «Предаторз» и открыли счёт в матче. На пятой минуте Тревор ван Римсдайк оставил «столичных» в меньшинстве. «Хищники» разыграли шайбу, Роман Йози от синей линии нанёс бросок, а Колтон Сиссонс на пятачке подставил клюшку — 1:0!

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«Вашингтон», однако, не собирался сдаваться. На старте второго периода «Кэпиталз» получили шанс сыграть в большинстве, но упустили шайбу. «Нэшвилл» едва не организовал контратаку — Александр Овечкин отработал в большинстве! Капитан вернулся назад и применил силовой приём против нападающего «Предаторз» — «столичные» благодаря этому вновь захватили шайбу.

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А через минуту «Вашингтон» сравнял счёт! Тот же Овечкин бросил от синей линии — Дилан Строум подставил клюшку, а Ти Джей Оши добил шайбу в ворота. 1:1 к 26-й минуте!

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Овечкин набрал 17-е (5+12) очко в нынешнем сезоне.

После этого «Вашингтон» на время перехватил нити игры и начал потихоньку поддавливать «Нэшвилл». Овечкин имел несколько возможностей забить из своего «офиса» — но то шайба шла мимо…

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…то вратарь Юусе Сарос тащил.

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«Столичные» никак не могли переиграть финского голкипера. И в итоге сбылась простая хоккейная мудрость: не забиваешь ты — забивают тебе.

На 34-й минуте Евгений Кузнецов в чужой зоне сделал поперечный перевод — но шайбу перехватили. В итоге Филип Томасино убежал в чистейший выход «один на один» и без труда переиграл бедного Чарли Линдгрена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 42-й минуте Овечкин получил малый штраф за удар клюшкой. А через пять секунд после выхода Александра из штрафного бокса российский «хищник» Яков Тренин вовремя подоспел на пятачок, отборолся и стильно одной рукой переправил шайбу в ворота — 3:1!

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Тренин забил свой седьмой гол в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» по итогу потерпел пятое поражение в семи матчах, а Овечкин продлил свою кошмарную сухую серию до 12 встреч. Россиянин продолжает «улучшать» личный антирекорд. Хотя капитан «Кэпиталз» нанёс шесть бросков в створ — лучший результат среди всех игроков матча.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер, однако, в своих социальных сетях выступила с мнением, что Овечкин неплох в этом сезоне.

«Что бы вы ни говорили о сезоне Овечкина, но вы должны ценить то, как он спешит выполнить бэкчек. На мой взгляд, в нынешнем году это очевидно.

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Это говорит о том, что он проводит вовсе не плохой сезон. Шансов забить у него не становится меньше, но он всё ещё делает что-то, чтобы помочь команде добиться успеха.

Вы можете согласиться или не согласиться со мной, для этого и существует этот чудесный открытый форум. Но это моё мнение как журналиста», — написала Сильбер.

Овечкин действительно помогает «Вашингтону», хоть и не так, как обычно. Но когда же он забьёт и прервёт свою кошмарную антирекордную серию?