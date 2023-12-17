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Две передачи Кучерова не спасли «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Калгари»

Две передачи Кучерова не спасли «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Калгари»
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Флеймз» со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грир (Андерссон, Ханифин) – 22:30     2:0 Уигар (Манджапане, Коулман) – 26:17     3:0 Шарангович (Истерли, Линдхольм) – 27:00     3:1 Пойнт (Кучеров) – 44:10     3:2 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 45:40 (pp)     4:2 Зари (Истерли) – 51:42    

Решающим в матче стал отрезок около пяти минут в начале второго периода, когда «Калгари» забили три гола подряд. «Тампа-Бэй» предприняли отчаянные попытки отыграться и забросили две шайбы на старте третьего периода — отличились Брейден Поинт и Стивен Стэмкос. В обеих шайбах поучаствовал передачами российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков.

«Калгари» прервали четырёхматчевую серию поражений. «Тампа» в следующем матче встретится с «Сент-Луисом».

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