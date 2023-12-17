Две передачи Кучерова не спасли «Тампа-Бэй» от поражения в матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Калгари» и «Тампа-Бэй». Победу в матче одержали «Флеймз» со счётом 4:2.

Решающим в матче стал отрезок около пяти минут в начале второго периода, когда «Калгари» забили три гола подряд. «Тампа-Бэй» предприняли отчаянные попытки отыграться и забросили две шайбы на старте третьего периода — отличились Брейден Поинт и Стивен Стэмкос. В обеих шайбах поучаствовал передачами российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков.

«Калгари» прервали четырёхматчевую серию поражений. «Тампа» в следующем матче встретится с «Сент-Луисом».