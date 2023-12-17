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«Авангард» продлил контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым

«Авангард» продлил контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым
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Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым на один год, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Проскуряков провёл за «Авангард» 13 матчей, в которых одержал семь побед в основное время и одну по буллитам. Голкипер продемонстрировал показатель отражённых бросков 94,8%, что является лучшим результатом в КХЛ. Коэффициент надёжности Проскурякова составил 1,38.

Всего в КХЛ 36-летний вратарь провёл 415 матчей, в которых одержал 165 побед с показателем отражённых бросков 91,6%.

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