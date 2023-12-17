Росандич: критика в Словакии за игру в КХЛ? Всего один человек спросил, почему я еду сюда

Защитник «Лады» Мислав Росандич ответил на вопрос, ощутил ли он критику в Словакии за его игру в КХЛ.

«Критика на родине после переезда в КХЛ? Да её не так много и было-то. Меня лично только один человек спросил, почему я еду сюда во время конфликта. Но я же играть в хоккей приехал – делать то, чем я занимаюсь всю жизнь. Я просыпаюсь, завтракаю, иду на тренировку, провожу матч, прихожу домой, ужинаю, провожу время с семьёй. Сейчас я играю в одной из лучших лиг с качественными игроками. Меня как хоккеиста это интересует в первую очередь. Ребята из Финляндии предпочли уехать, это их выбор. Но я в ответе за свою жизнь, и мой выбор такой.

Я не читаю мнения людей в интернете. Люди всякое говорят. Я не изучал вопрос конфликта, поэтому не мне судить. То же самое с людьми, которые смотрели хоккей, но никогда в него не играли, – мы не можем с ними поговорить на одном уровне, как профессионалы. Поэтому я не могу сильно вдаваться в политику, только слегка поболтать, как о погоде», — сказал Росандич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с защитником «Лады» Миславом Росандичем читайте на «Чемпионате» завтра, 18 декабря в 10:00 мск.