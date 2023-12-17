Вратарь «Калгари» Маркстрём вернулся в состав после перелома пальца

Вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём вернулся в состав команды после перелома пальца, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Маркстрём получил повреждение на тренировке в понедельник, 4 декабря. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Якоб Маркстрём принял участие в 16 матчах, в которых отражал в среднем 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.

У Маркстрёма идёт четвёртый сезон шестилетнего контракта на сумму $ 36 млн, подписанного с «Флэймз» в октябре 2020 года.

«Калгари Флэймз» в нынешнем сезоне сыграл 31 матч, в которых одержал 12 побед. С 29 результативным баллами в активе клуб располагается на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда сыграет дома с «Флоридой Пантерз» 19 декабря.