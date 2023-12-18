Никита Задоров устроил драку с канадским форвардом «Чикаго» и получил 17 минут штрафа

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров заступился за одноклубника Элиаса Петтерссона во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3).

В третьем периоде форвард «Чикаго» Рис Джонсон провёл силовой приём на Петтерссоне. За партнёра по «Ванкуверу» решил заступиться Задоров и устроил драку с Джонсоном, получив по совокупности 17 минут штрафа (2+5+10).

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Сам матч Задоров завершил с коэффициентом полезности «+3». Отметим победный гол за «Ванкувер» забил ещё один россиянин Илья Михеев.

Ванкувер» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Чикаго», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение подряд.