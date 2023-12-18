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Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго», у Задорова «+3»

Гол Михеева помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго», у Задорова «+3»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Элиас Петтерссон, Дакота Джошуа, Брок Бёзер и российский нападающий Илья Михеев. Российский защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности +3. Форвард Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями.

За «Чикаго» дубль оформил Ник Фолиньо и ещё одну шайбу забросил Коул Гуттман. Российский защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Ванкувер» одержал пятую победу за последние шесть матчей. «Чикаго», в свою очередь, продлил серию поражений до четырёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фолиньо (Андерсон) – 09:59     1:1 Петтерссон (Миллер, Гронек) – 18:15 (pp)     2:1 Фолиньо (Бедард, Курашев) – 20:35 (pp)     2:2 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 23:04     2:3 Бёзер (Миллер, Майерс) – 23:45     2:4 Михеев (Майерс, Зутер) – 35:41     3:4 Гуттман (Бедард, Курашев) – 46:44 (pp)    
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