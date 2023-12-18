Маккиннон обошёл Макдэвида и вышел на первое место в НХЛ по очкам в 2023 году

В эти минуте в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:2 в пользу хозяев.
Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этом матче голом и двумя результативными передачами.
Таким образом, канадец довёл количество своих очков до 123, что является лучшим показателем в 2023 году. Маккиннон обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (122). Среди действующих хоккеистов, помимо Маккиннона, только четверым удавалось набрать минимум 123 очка в течении одного календарного года: тому же Макдэвиду (157 в 2021 и 143 in 2022), а также Леону Драйзайтлю (135 в 2021), Сидни Кросби (126 в 2010) и Евгению Малкину (124 в 2008).
- 18 декабря 2023
-
06:39
-
06:23
-
06:06
-
05:53
-
05:35
-
05:23
-
05:10
-
04:56
-
04:55
-
04:03
-
03:39
-
02:40
-
01:45
-
01:31
- 17 декабря 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:10
-
23:00
-
22:29
-
22:16
-
22:00
-
21:50
-
21:38
-
21:29
-
21:21
-
21:10
-
21:00
-
20:46
-
20:34
-
20:25
-
20:12
-
20:00
-
19:43
-
19:24
-
19:16