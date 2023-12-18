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Маккиннон обошёл Макдэвида и вышел на первое место в НХЛ по очкам в 2023 году

Маккиннон обошёл Макдэвида и вышел на первое место в НХЛ по очкам в 2023 году
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В эти минуте в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этом матче голом и двумя результативными передачами.

Таким образом, канадец довёл количество своих очков до 123, что является лучшим показателем в 2023 году. Маккиннон обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (122). Среди действующих хоккеистов, помимо Маккиннона, только четверым удавалось набрать минимум 123 очка в течении одного календарного года: тому же Макдэвиду (157 в 2021 и 143 in 2022), а также Леону Драйзайтлю (135 в 2021), Сидни Кросби (126 в 2010) и Евгению Малкину (124 в 2008).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp)     2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp)     3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20     4:0 Маккиннон – 23:44     4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp)     5:1 Джохансен (Джонс, Кольяно) – 49:01     5:2 Гертл (Эклунд, Гранлунд) – 50:43 (pp)     6:2 Маккиннон – 55:11    
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