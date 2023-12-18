Маккиннон обошёл Макдэвида и вышел на первое место в НХЛ по очкам в 2023 году

В эти минуте в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 5:2 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий «Эвеланш» Натан Маккиннон отметился в этом матче голом и двумя результативными передачами.

Таким образом, канадец довёл количество своих очков до 123, что является лучшим показателем в 2023 году. Маккиннон обошёл капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (122). Среди действующих хоккеистов, помимо Маккиннона, только четверым удавалось набрать минимум 123 очка в течении одного календарного года: тому же Макдэвиду (157 в 2021 и 143 in 2022), а также Леону Драйзайтлю (135 в 2021), Сидни Кросби (126 в 2010) и Евгению Малкину (124 в 2008).