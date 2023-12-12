Натан Маккиннон повторил достижение в НХЛ Патрика Кейна и Коннора Макдэвида

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз». После двух периодов гости ведут со счётом 5:3.

Результативной передачей в составе «Колорадо» отметился нападающий Натан Маккиннон, выступивший ассистентом в эпизоде с голом Кейла Макара. Благодаря этому канадский форвард продлил результативную серию до 12 матчей, сумев добиться этого результата шестой раз в ходе своей карьеры в клубе и лиге.

28-летний Маккиннон стал третьим действующим игроком НХЛ с шестью сериями как минимум из 12 матчей с результативными действиями. Ранее до этой планки добрались капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и выступающий сейчас за «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн.

Личный рекорд по продолжительности серии с набранными очками Маккиннон установил в сезоне-2020/2021 (15 матчей). В сезоне-2017/2018 Натан выдал 14-матчевую серию с набранными очками. Ещё трижды он делал серии из 13 матчей (2013/2014, 2019/2020, 2021/2022).