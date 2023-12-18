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Георгиев выиграл свой 40-й матч в 2023 году. Это лучший показатель среди всех вратарей НХЛ

Георгиев выиграл свой 40-й матч в 2023 году. Это лучший показатель среди всех вратарей НХЛ
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил в этой встрече 26 из 28 бросков по своим воротам.

Эта победа стала 40-й в 2023 году для 27-летнего вратаря «лавин». Он лидирует по этому показателю среди всех вратарей НХЛ. Второе место занимает вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос (35). Тройку лучших замыкает страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк (34).

Также россиянин обошёл по количеству побед за один календарный год Патрика Руа (39 в 2000 году), и стал рекордсменом в истории франшизы.

Всего в этом сезоне Георгиев сыграл в 24 матчах за «Эвеланш», отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,96.

«Колорадо» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Друен, Маккиннон) – 07:18 (pp)     2:0 Рантанен (Маккиннон, Тэйвз) – 12:15 (pp)     3:0 Вуд (Колтон, Друен) – 18:20     4:0 Маккиннон – 23:44     4:1 Гертл (Гранлунд, Барабанов) – 29:01 (pp)     5:1 Джохансен (Джонс, Кольяно) – 49:01     5:2 Гертл (Эклунд, Гранлунд) – 50:43 (pp)     6:2 Маккиннон – 55:11    
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