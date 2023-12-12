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Георгиев устроил потасовку с Кадри в матче «Колорадо» — «Калгари»

Георгиев устроил потасовку с Кадри в матче «Колорадо» — «Калгари»
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В эти минуты в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз».

В одном из моментов встречи российскому голкиперу хозяев Александру Георгиеву не понравилось, что нападающий «Флэймз» Назем Кадри атаковал его пятачок после того, как он уже прижал шайбу. В результате россиянин накинулся на своего оппонента с кулаками.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

По итогам эпизода и Георгиев, и Кадри получили по две минуты штрафа.

Отметим, что это уже не первый случай в этом сезоне, когда Георгиев ведёт себя достаточно несдержанно.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Коулман) – 13:46     1:1 Татар (Колтон, Олофссон) – 18:14     2:1 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 21:43 (pp)     2:2 Манджапане (Кадри, Гилберт) – 25:14     2:3 Коулман (Баклунд, Гилберт) – 33:21     3:3 Майерс (Кольяно, Малински) – 34:57     3:4 Зари (Уигар) – 36:19     3:5 Шарангович (Ханифин, Андерссон) – 38:34     4:5 Колтон (Мэнсон, Байрэм) – 51:20     5:5 Рантанен (Ничушкин, Макар) – 53:31     6:5 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен) – 55:30    

При этом Георгиев не смог доиграть матч до конца и был заменён на своего соотечественника Ивана Просветова.

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