Георгиев устроил потасовку с Кадри в матче «Колорадо» — «Калгари»

В эти минуты в Денвере проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Калгари Флэймз».

В одном из моментов встречи российскому голкиперу хозяев Александру Георгиеву не понравилось, что нападающий «Флэймз» Назем Кадри атаковал его пятачок после того, как он уже прижал шайбу. В результате россиянин накинулся на своего оппонента с кулаками.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

По итогам эпизода и Георгиев, и Кадри получили по две минуты штрафа.

Отметим, что это уже не первый случай в этом сезоне, когда Георгиев ведёт себя достаточно несдержанно.

При этом Георгиев не смог доиграть матч до конца и был заменён на своего соотечественника Ивана Просветова.