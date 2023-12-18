«Амур» объявил о подписании контракта с защитником Ефимом Гуркиным

«Амур» официально объявил о подписании контракта с защитником Ефимом Гуркиным. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании. Гуркин расторг контракт с «Автомобилистом» 28 ноября.

Гуркин, являющийся воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за екатеринбургский клуб с сезона-2018/2019. За это время опытный защитник принял участие в 312 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых набрал 58 (11+47) очков. В прошлом регулярном сезоне КХЛ защитник провёл 62 матча, в которых набрал 19 очков — забил два гола и отдал 17 результативных передач.

Всего в лиге 31-летний защитник провёл 521 матч и набрал 127 очков — забросил 26 шайб и отдал 101 результативную передачу при показателе полезности «+2».