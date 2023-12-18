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В агентстве Самонова отреагировали на слухи по поводу возможного ухода из «Салавата»

В агентстве Самонова отреагировали на слухи по поводу возможного ухода из «Салавата»
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В агентстве Winners Hockey Agency, представляющем интересы 28-летнего российского вратаря Александра Самонова, прокомментировали слухи о возможном уходе игрока из уфимского клуба.

«Александр является игроком ХК «Салават Юлаев», и до конца текущего сезона его обмен не планируется!» — гласит заявление агентства в телеграм-канале.

При этом, отвечая на вопрос одного из пользователей о возможном уходе хоккеиста уже после окончания нынешнего сезона, представители Самонова ответили: «В силу регламента у Александра в контракте нет пункта на запрет обмена без его согласия, поэтому если Уфа захочет его поменять, то всё возможно (но точно не в этом сезоне)».

Ранее СМИ сообщали об интересе к Александру Самонову со стороны московского ЦСКА, однако сегодня, 18 декабря, армейцы выступили с официальным заявлением, в котором опровергли заинтересованность в нём.

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