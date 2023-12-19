Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой»

В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 4:3 в пользу хозяев.

Третью шайбу «пингвинов» в этом матче забросил звёздный российский нападающий Евгений Малкин. Этот гол стал для него 11-м в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Также в этой игре Малкин отметился результативной передачей. Всего в текущем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету Малкина 26 (11+15) очков в 30 матчах.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.