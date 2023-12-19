Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой»
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В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Миннесоту Уайлд».
На данный момент идёт середина третьего периода, счёт 4:3 в пользу хозяев.
Третью шайбу «пингвинов» в этом матче забросил звёздный российский нападающий Евгений Малкин. Этот гол стал для него 11-м в сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть гол россиянина:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Также в этой игре Малкин отметился результативной передачей. Всего в текущем регулярном чемпионате, с учётом этой игры, на счету Малкина 26 (11+15) очков в 30 матчах.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39 2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp) 3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34 3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06 3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30 3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33 4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.
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