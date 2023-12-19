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Ди Джей Смит — худший тренер в истории «Оттавы» с минимум 300 матчами на своём посту

Ди Джей Смит — худший тренер в истории «Оттавы» с минимум 300 матчами на своём посту
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Вчера, 18 декабря, руководство клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» объявило об увольнении с поста главного тренера 46-летнего канадского специалиста Ди Джей Смита.

Таким образом, Смит завершил своё пребывание в команде с результатом 131-154-32 в 317 играх.

Среди главных тренеров, которые руководили командой более чем в 300 матчах, его процент набранных очков худший в истории франшизы — 46,4%. Во всей истории НХЛ было только шесть тренеров, аналогичный показатель которых был хуже, чем у Смита: Фред Гловер (1968–1974, 34,4%), Гарри Нил (1978–1985, 40,7%), Терри Крисп (1992–1997, 42,1%), Тед Нолан (1995–1997, 2013–2015, 42,5%), Ларри Робинсон (1995–1999, 44,1%) и Джефф Блэшил (2015–2022, 44,7%).

«Оттава» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 22 очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2023, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
6 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Айкел (Барбашёв, Хаттон) – 01:37     1:1 Норрис (Штюцле, Сандерсон) – 06:25 (pp)     1:2 Грейг (Жиру, Чикран) – 10:55 (pp)     2:2 Маршессо (Хауден, Макнэбб) – 13:32     3:2 Руа (Хаттон) – 29:53 (pp)     4:2 Стивенсон (Стоун) – 31:31 (sh)     5:2 Барбашёв (Хаг, Стоун) – 39:48     6:2 Карлссон (Стоун, Айкел) – 45:43 (pp)     6:3 Ткачук (Батерсон, Норрис) – 58:39    
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