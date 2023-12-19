Ди Джей Смит — худший тренер в истории «Оттавы» с минимум 300 матчами на своём посту

Вчера, 18 декабря, руководство клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» объявило об увольнении с поста главного тренера 46-летнего канадского специалиста Ди Джей Смита.
Таким образом, Смит завершил своё пребывание в команде с результатом 131-154-32 в 317 играх.
Среди главных тренеров, которые руководили командой более чем в 300 матчах, его процент набранных очков худший в истории франшизы — 46,4%. Во всей истории НХЛ было только шесть тренеров, аналогичный показатель которых был хуже, чем у Смита: Фред Гловер (1968–1974, 34,4%), Гарри Нил (1978–1985, 40,7%), Терри Крисп (1992–1997, 42,1%), Тед Нолан (1995–1997, 2013–2015, 42,5%), Ларри Робинсон (1995–1999, 44,1%) и Джефф Блэшил (2015–2022, 44,7%).
«Оттава» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 22 очками.
- 19 декабря 2023
-
10:13
-
10:00
-
09:44
-
09:29
-
09:21
-
09:11
-
08:59
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
08:07
-
08:04
-
07:50
-
07:44
-
07:21
-
06:43
-
06:42
-
06:13
-
05:59
-
05:43
-
05:41
-
05:24
-
05:13
-
03:59
- 18 декабря 2023
-
23:43
-
23:30
-
23:26
-
23:07
-
23:00
-
22:14
-
22:04
-
22:04