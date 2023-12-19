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Первые хоккейные матчи на «Хартвалл Арене» могут состояться осенью 2024 года

Первые хоккейные матчи на «Хартвалл Арене» могут состояться осенью 2024 года
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«Хартвалл Арена» может принять первые хоккейные матчи осенью 2024 года, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источник в финском правительстве.

«Я больше не вижу никаких препятствий для того, чтобы хотя бы хоккейные матчи были организованы на „Хартвалл Арене“ где-то в 2024 году — возможно, уже осенью. При добровольной продаже арена могла бы стать доступной для публики очень быстро, но процесс экспроприации займёт немного больше времени», — заявили в правительстве.

Напомним, в конце ноября стало известно, что новый пакет санкций Евросоюза позволит Финляндии конфисковать крупнейший крытый стадион Хельсинки — «Хартвалл Арену», которая принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, находящимся под санкциями.

Ранее называлась вероятная дата конфискации — январь или февраль 2024 года. Арена закрыта с конца февраля 2022 года, когда Россия начала СВО на Украине.

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