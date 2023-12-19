Ильенко: «Динамо» отдало много игр, которые должно было забирать. Перерыв был очень нужен

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о том, как пауза в чемпионате помогла бело-голубым.

«Мы вроде ровно шли по чемпионату, но отдали большое количество игр, которые должны были забирать. Разговаривали в раздевалке между собой на эту тему, потому что нельзя отдавать матчи, которые находятся в наших руках. А у нас были такие матчи.

Но я думаю, что мы не просто же так находимся в верхней части таблицы. Это должно придать нам сил, эмоций и стимула. Каждый день нам нужно продолжать доказывать, что мы не просто так там оказались.

Насколько своевременной для команды была единственная пауза в чемпионате? Практически весь последний месяц мы провели на выезде. У нас было много гостевых игр день через день, поэтому уже поднакопилась усталость, и нам был очень нужен этот перерыв, чтобы отдохнуть головой. Можно было съездить домой и увидеться с родными», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате» завтра, 20 декабря, в 13:00 мск.