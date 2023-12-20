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Ильенко – об уходе из «Локомотива»: понимал, нужно менять обстановку. Это было необходимо

Ильенко – об уходе из «Локомотива»: понимал, нужно менять обстановку. Это было необходимо
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о причинах ухода из ярославского «Локомотива».

««Локомотив» – мой родной и до этого момента единственный клуб в карьере. Я там вырос, у меня там друзья, близкие, семья. Но я понимал, что нужно менять обстановку и немного перезагрузиться. Да, было волнительно, но уже после недельного нахождения здесь понял, что сделал правильный выбор. Мне это было необходимо.

Не стал ли культурным шоком переезд в Москву? Я снял квартиру в пяти минутах ходьбы от домашнего стадиона. Немного необычно находиться одному, потому что жена живёт на два города и приезжает сюда в основном только на выходные. В Москве нет ни родных, ни близких. Очень много времени проводишь один – и это вот такой единственный момент. С другой стороны, где-то больше делаешь акцент на хоккее. Да, иногда нужно отдохнуть и расслабить голову, но выбора у меня нет», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
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