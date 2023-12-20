Ильенко о результативности: у меня есть свои сильные стороны, которыми могу помочь команде

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко ответил на вопрос, следит ли он за своей статистикой в чемпионате.

«Личная статистика? Если говорить откровенно, то посматриваю за этим, но вообще не набираю так много очков. У меня есть свои сильные стороны, которыми я могу помочь команде. Будет хорошо, если побью личный рекорд результативности, но самое важное, что побеждает команда и я приношу ей пользу не столько очками, сколько иными действиями.

Со мной такое впервые, что на протяжении всего сезона играю в каждом матче и не попадаю в ротацию. Это важно для любого игрока. Когда чувствуешь доверие, тогда начинаешь играть по-другому и просто получаешь кайф от происходящего», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»: