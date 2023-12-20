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Ильенко — о сумасшествии со «Спартаком»: очень интересно для зрителей, провально для нас

Ильенко — о сумасшествии со «Спартаком»: очень интересно для зрителей, провально для нас
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о фантастическом по накалу матче со «Спартаком» (7:8 ОТ).

«Часто пропускаем после своих забитых голов? Действительно были у нас такие моменты. Все знают, что такого не должно происходить. Но есть и позитив. Посмотрите, сколько раз мы возвращались в игру после 0:2 или 0:3. Возвращались и выигрывали игры. Это дорогого стоит. Но вы всё правильно говорите. Работаем над тем, чтобы такое не повторялось. И тренерский штаб об этом постоянно говорит. Думаю, что всё придёт.

Матч со «Спартаком» самый безумный в карьере? Мне кажется, что да. Таких матчей и такой перестрелки у меня ещё не было. Думаю, что для зрителей это был очень интересный матч, а вот для нас это была провальная встреча. Ведя в счёте 5:2, 6:3, мы обязаны проявлять хладнокровие и доводить игру до победы. Должны были забирать два очка, но вот так получилось», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 7
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Муранов (Готовец, Каблуков) – 00:36 (5x5)     1:1 Цыплаков (Рукавишников, Локтионов) – 08:46 (5x5)     2:1 Порядин (Голдобин, Бурмистров) – 10:40 (5x5)     2:2 Пыленков (Шараканов, Чернышов) – 17:22 (5x5)     2:3 О'Делл (Гусев, Уил) – 17:46 (5x4)     2:4 Петухов (Готовец) – 23:42 (4x5)     2:5 Римашевский (Ильенко) – 28:34 (5x5)     3:5 Усманов (Пашин, Филин) – 30:45 (5x5)     3:6 Рашевский (О'Делл) – 31:10 (5x5)     4:6 Порядин (Вишневский, Бурмистров) – 31:29 (5x5)     5:6 Цыплаков (Зайцев, Локтионов) – 39:11 (5x5)     6:6 Голдобин (Савиков, Вишневский) – 43:13 (5x5)     7:6 Филин – 44:06 (5x5)     7:7 О'Делл (Пакетт, Ожиганов) – 51:55 (5x4)     8:7 Беляев (Галимов) – 63:19 (3x3)    
Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
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