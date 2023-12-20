Ильенко — о сумасшествии со «Спартаком»: очень интересно для зрителей, провально для нас

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о фантастическом по накалу матче со «Спартаком» (7:8 ОТ).

«Часто пропускаем после своих забитых голов? Действительно были у нас такие моменты. Все знают, что такого не должно происходить. Но есть и позитив. Посмотрите, сколько раз мы возвращались в игру после 0:2 или 0:3. Возвращались и выигрывали игры. Это дорогого стоит. Но вы всё правильно говорите. Работаем над тем, чтобы такое не повторялось. И тренерский штаб об этом постоянно говорит. Думаю, что всё придёт.

Матч со «Спартаком» самый безумный в карьере? Мне кажется, что да. Таких матчей и такой перестрелки у меня ещё не было. Думаю, что для зрителей это был очень интересный матч, а вот для нас это была провальная встреча. Ведя в счёте 5:2, 6:3, мы обязаны проявлять хладнокровие и доводить игру до победы. Должны были забирать два очка, но вот так получилось», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»: