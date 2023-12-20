Ильенко: КХЛ двигается в правильном направлении. Лимит должен быть

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказал своё мнение касаемо лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«Думаю, что КХЛ двигается и развивается только в правильном направлении. Увеличили количество матчей, а вам любой игрок скажет, что всегда лучше играть, чем тренироваться. Мы ведь и тренируемся ради того, чтобы играть. В этом году со второго раунда будет перекрёстный плей-офф. Это интересно. Зрителям и игрокам такой формат добавит новинки.

Что думаю о самой обсуждаемой теме в российском хоккее – лимите на легионеров? Лимит должен быть. Три или пять человек – это решать самой лиге. Но в целом лимит должен быть, чтобы молодые игроки заходили в команду и им давали шанс и возможность проявить себя», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»: