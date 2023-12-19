«Детям его не надо показывать – это дичь». Подъяпольский — о сериале «Слово пацана»

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал о своём отношении к популярному сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Все смотрели, все говорят о нём. Я посмотрел шесть серий, было интересно. Детям его не надо показывать – это дичь. Им это не надо смотреть. Это было в прошлом. Были такие тяжёлые времена. Сейчас уже всё поменялось», — сказал Подъяпольский в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне вратарь провёл 27 матчей, где одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 92,5 и коэффициентом надёжности 2,39.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. В ближайшей игре тольяттинцы примут новосибирскую «Сибирь», встреча пройдёт 19 декабря, её начало запланировано на 18:00 мск.