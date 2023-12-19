«Было ощущение, что не дают играть». Гусев — об игре с Кучеровым за «Красную Армию»

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вспомнил о своём первом сезоне в Молодёжной хоккейной лиге за «Красную Армию». Гусев вместе с Никитой Кучеровым играли за армейцев в сезоне-2009/2010.

«Доверяли по ходу первого сезона? Как новичкам в первый сезон не сильно. Было ощущение, что не дают играть. Мы проводили на льду секунд десять за смену. Самих смен тоже было мало. Мы понимали, что наши шансы показать себя ограничены. А значит, нужно выходить и забивать за десять секунд. Другого варианта нет, опускать руки [было] некогда», — приводит слова Гусева официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.

«Красная Армия» завершила выступление в первом сезоне МХЛ в 1/8 плей-офф, проиграв «Барсу» в серии 2-3. Никита Гусев стал четвёртым бомбардиром команды в регулярном чемпионате: 57 (17+40) очков в 48 матчах; Никита Кучеров – пятым: 54 (29+25) очка в 53 встречах.