«Хейтерам привет». Подъяпольский оценил результаты «Лады» в нынешнем сезоне КХЛ

Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский рассказал, почему тольяттинскому клубу удаётся показывать хорошие результаты в текущем сезоне КХЛ, несмотря на то что его считали аутсайдером. «Лада» в первом сезоне после возвращения в КХЛ занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции лиги.

«Когда я сюда приходил, то даже не думал, что мы будем где-то внизу. Ребята многие тоже хотят доказывать. Коллектив хороший, многое ещё сыграло свои роль. Тренерский штаб подобрал тактику под нас и она работает. Так что хейтерам привет.

Кто строит коллектив? Есть ребята опытные, конечно – Фисенко, Кугрышев, Шумаков. Нет какого-то разделения на старшего или младшего. Все ужины мы вместе, все моменты переживаем вместе», — сказал Подъяпольский в интервью Metaratings.ru.

Подъяпольский перешёл в «Ладу» из СКА перед началом сезона. В нынешнем сезоне вратарь провёл 27 матчей с процентом отражённых бросков 92,5%.