Бывший вратарь «Салавата Юлаева» оценил возможный Матч Звёзд между сборными КХЛ и ВХЛ

Бывший вратарь «Сочи» и «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов высказался о возможном проведении Матча Звёзд между лучшими игроками КХЛ и ВХЛ и вспомнил матчи звёздных игроков Национальной хоккейной лиги, когда все старались победить, а не просто устраивали шоу на льду.

«Я на самом деле скучаю по тем временам Национальной хоккейной лиги, когда в матчах всех звёзд рубились на полную: кто больше забьёт, кто получит звание лучшего игрока Матча Звёзд. Очень крутые матчи, и было престижно получить эту награду.

Если задуматься о проведении игры между лучшими хоккеистами ВХЛ и КХЛ — это кайфовая история. Хоккеисты из ВХЛ будут выходить на такую игру с горящими глазами. Сопротивление смогут оказать какое-то время. Будут выходить с мыслью: сейчас мы ребятам из «Авангарда», СКА с миллионными контрактами то покажем (смеётся)», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» прошёл Фонбет Матч Звёзд КХЛ. В финальной игре звёздного уик-энда в серии буллитов команда дивизиона Харламова одержала победу над дивизионом Тарасова со счётом 8:7.