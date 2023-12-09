Пивной шлем Гусева, Железный человек и гол вратаря. Итоги первого дня Матча звёзд КХЛ

Матч звёзд – это всегда праздник хоккея. Несмотря на то что это априори уже так, никогда не бывает лишним сделать праздник ещё более торжественным и ярким. Посмотрим, удалось ли это сделать КХЛ на Матче звёзд – 2023!

Началось всё более чем торжественно. В Санкт-Петербурге с размахом открыли «СКА Арену» — самый большой в мире хоккейный стадион с вместимостью 21 500 зрителей. Новое сооружение обошлось в 60 млрд рублей! И стадион по количеству зрителей обогнал даже знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале!

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Матч звёзд посетили звёзды не только хоккейные. Так, в раздевалку к главному тренеру сборной Дивизиона Боброва Алексею Жамнову заглянули его помощник по тренерскому мостику экс-футболист Александр Мостовой и ещё один бывший член сборной России по футболу Роман Широков — ассистент Алексея Кудашова, возглавившего Дивизион Тарасова.

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А затем началось само шоу.

Конкурсы мастерства

Первым выявляли хоккеиста с самым мощным броском. В конкурсе приняли участие только защитники: Александр Никишин из СКА, Егор Яковлев из «Металлурга», Давид Скленичка из «Барыса» и Никита Нестеров из ЦСКА. Победу при родных трибунах одержал хоккеист санкт-петербургской команды. Никишин бахнул со скоростью 168,28 км/ч. Второе место занял Яковлев (161,34 км/ч), третьим стал Скленичка (151,81 км/ч). Замкнул квартет участников Нестеров (143,34 км/ч).

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Затем настало время конкурса на точность броска. Его выиграл нападающий «Спартака» Павел Порядин. Форвард москвичей разобрался быстро и точно, сумев выбить пять мишеней с шести попыток всего лишь за 7,3 секунды. Порядин обошёл Троя Джозефса из «Лады», Николая Прохоркина из «Сибири» и Виталия Пинчука из минского «Динамо».

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После этого провели конкурс капитанов. На нём больше и ярче всех зажёг сам Никита Гусев. Нападающий московского «Динамо» и капитан сборной Дивизиона Тарасова неожиданно для всех вышел на конкурс… в пивном шлеме! На задней стороне оного красовались строчки из известной песни группы «Ленинград» — «В Питере — пить». Так Гусев сделал недвусмысленную отсылку к слухам о том, что в прошлом сезоне покинул СКА из-за проблем с алкоголем. И это произвело максимальный эффект – тем более перед питерскими болельщиками.

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«Отношения к разговорам про пиво, которые шли? Я много всего видел весёлого, первое время до слёз смеялся от всяких мемов, но я спокойно к этому отношусь. Новая арена в Санкт-Петербурге? Пока всё нравится, на льду только не чувствуется звук от такого количества людей. Меня тепло встретили? Надеюсь, я не просто так здесь играл.

Думаю, что пить водичку с газом и лимончиком гораздо лучше. Помогло «Динамо» сделать мне такой шлем, инициатива и от меня исходила в том числе, решили, что это будет весело. Обычно на буллитах что-то такое выдумывают, а мы вот решили на капитанском конкурсе», — сказал позже Гусев.

А конкурс капитанов сборных дивизионов выиграл нападающий другого московского клуба «Спартака» Николай Голдобин.

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К слову, не только Гусев решил удивить публику ярким головным убором. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов, известный своей хоккейной храбростью, пришёл в шлеме супергероя комиксов издательства Marvel Железного человека.

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«Мой шлем? Некоторые называют меня железным человеком после того финала с ЦСКА. И когда меня вызвали на матч, то «Авангард» сделал проморолик, где Железный человек летит на Матч звёзд. Круто получилось, что сделали такой шлем, надеюсь, смотрелось впечатляюще», — объяснил Шарипзянов.

На этом конкурсы на первый день звёздного уикенда завершились. Настало время матчей.

Первый полуфинал

В первом полуфинале столкнулись Дивизион Харламова и Дивизион Чернышёва. Матчи, как известно, проходят в формате «3х3», два периода по 10 минут.

Началось всё бодро. Уже на пятой минуте лучший бомбардир сезона Владимир Ткачёв вышел один на один и ударом клюшкой между ног послал шайбу в ворота!

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Через минуту Райли Барбер увеличил преимущество Дивизиона Чернышёва. На девятой минуте Александр Радулов сократил отставание, но через 17 секунд Барбер сделал счёт 3:1.

А за секунду до конца первого периода случился лучший эпизод игрового дня. Дивизион Харламова снял вратаря. Команды в зоне Дивизиона Чернышёва разыграли вбрасывание, Барбер отдал на голкипера Александра Самонова, и тот бросил – прямо от своих ворот! И попал!

Судьи долго совещались, но в итоге приняли решение засчитать шайбу.

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Второй период начался с обмена голами. На гол Троя Джозефса номинальные гости ответили шайбой Барбера – Райли оформил хет-трик.

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На 15-й минуте Егор Яковлев и Кэмерон Ли вновь обменялись голами. А затем настало время сборной Дивизиона Харламова.

Сначала Семён Дер-Аргучинцев и Никита Гребёнкин с разницей в 50 секунд сократили отставание до минимума – 5:6. А затем спустя ещё 29 секунд Трой Джозефс сравнял счёт, оформив дубль!

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На последней минуте периода тренерский штаб Дивизиона Чернышёва решился на отчаянную меру – заменил вратаря на полевого игрока. И команда, которая вела почти весь матч… пропустила!

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За секунду до конца матча Никита Гребёнкин оформил дубль. Дивизион Харламова одержал победу со счётом 8:6 и отправился в финал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Второй полуфинал

В другом матче игрового дня сразились Дивизион Боброва и Дивизион Тарасова.

Номинальные гости быстро захватили преимущество, за 128 секунд забив трижды! Максим Шалунов, Никита Гусев и Виталий Нестеров успешно разобрались с Никитой Серебряковым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Дивизион Боброва ответил шайбой Павла Порядина, но уже через 52 секунды Владимир Михалёв вернул преимущество в три гола. А ещё через минуту Никита Коростелёв, получив пас от Виталия Пинчука, коньком отправил шайбу в пустые ворота.

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В середине периода Николай Голдобин и Максим Летунов сократили отставание – 3:5. Но завершился игровой отрезок шикарным голом Максима Шалунова. Форвард попытался забить подкидкой с ползоны, Серебряков поймал шайбу, но не удержал её – 3:6.

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Во втором периоде «бобровцы» сравняли счёт! На 14-й минуте забил Богдан Конюшков. На 17-й Порядин забросил вторую шайбу. А через 27 секунд Конюшков сделал счёт 6:6!

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Матч настолько веселил, что блеснул даже голкипер «Сочи» Михаил Бердин. Вратарь Дивизиона Боброва смело пошёл в обводку у своих ворот, мастерски «убрав» нападающего Ярослава Лихачёва.

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В одном из эпизодов встречи экс-футболист сборной России и помощник главного тренера сборной Дивизиона Тарасова Кудашова Роман Широков получил жёлтую карточку. Как предположили комментаторы матча, причиной послужило некое высказывание Широкова, не понравившееся арбитрам. Сам бывший футболист воспринял ситуацию с юмором.

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Второй камбэк игрового дня, однако, не завершился победой тех, кто отыгрался. На 18-й минуте Бреннан Менелл забил седьмой гол, впервые поразив ворота Бердина. А на последней минуте Шалунов оформил дубль.

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По итогу Дивизион Тарасова одержал победу и заполучил путёвку в финал.

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Итоги

Первый день мероприятия стал самым посещаемым за всю историю Матчей звёзд КХЛ. На трибунах сегодня присутствовали 19 682 зрителя. При этом всего «СКА Арена» вмещает 21 500 человек. И, кажется, каждый, кто пришёл на стадион или смотрел мероприятие по телевизору, ноутбуку или телефону, получил удовольствие!

Завтра, 10 декабря, пройдут матч за третье место, в котором сыграют Дивизионы Чернышёва и Боброва, и финал. За победу сразятся Дивизионы Харламова и Тарасова.