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Дубль Принса помог «Спартаку» уверенно обыграть «Торпедо» в Нижнем Новгороде

Дубль Принса помог «Спартаку» уверенно обыграть «Торпедо» в Нижнем Новгороде
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в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Уверенную победу в матче одержали красно-белые со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Принс – 06:36 (5x5)     1:1 Орлов (Летунов) – 15:04 (5x5)     1:2 Принс (Галимов) – 22:44 (5x5)     1:3     1:4 Порядин (Мальцев) – 43:23 (5x5)     1:5 Вишневский (Галимов, Бурмистров) – 48:19 (5x4)     2:5 Alexei Kruchinin (Артамонов, Коваленко) – 58:21 (5x3)    

Дублем в матче отметился нападающий «Спартака» Шейн Принс. Ещё по голу в составе москвичей забили Михал Чайковски, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский. Шайбами в составе «Торпедо» отметились Михаил Орлов и Алексей Кручинин. Отметим, что в составе «Спартака» дебютировал нападающий Михаил Мальцев, который не отметился результативными действиями и заработал две штрафные минуты в концовке матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Спартак» одержал третью победу в трёх матчах между этими командами в текущем сезоне.

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