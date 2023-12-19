Дубль Принса помог «Спартаку» уверенно обыграть «Торпедо» в Нижнем Новгороде

в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Уверенную победу в матче одержали красно-белые со счётом 5:2.
Дублем в матче отметился нападающий «Спартака» Шейн Принс. Ещё по голу в составе москвичей забили Михал Чайковски, Павел Порядин и Дмитрий Вишневский. Шайбами в составе «Торпедо» отметились Михаил Орлов и Алексей Кручинин. Отметим, что в составе «Спартака» дебютировал нападающий Михаил Мальцев, который не отметился результативными действиями и заработал две штрафные минуты в концовке матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Спартак» одержал третью победу в трёх матчах между этими командами в текущем сезоне.
- 19 декабря 2023
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