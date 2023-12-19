Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пилипенко повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

Пилипенко повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ
Комментарии

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Северсталью». Победу с минимальным счётом одержали череповчане 1:0.

Единственный гол в матче в концовке второго периода забил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Илья Иванцов и Михаил Ильин. Эта шайба стала для форварда 22-й в текущем сезоне.

Таким образом, Пилипенко повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ, который принадлежит Вадиму Шипачёву, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний нападающий в КХЛ провёл 170 матчей, в которых набрал 108 очков — забросил 52 шайбы и отдал 56 результативных передач.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Иванцов, Ильин) – 38:48 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Локомотив» благодаря голу Пилипенко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android