Пилипенко повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Северсталью». Победу с минимальным счётом одержали череповчане 1:0.

Единственный гол в матче в концовке второго периода забил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Илья Иванцов и Михаил Ильин. Эта шайба стала для форварда 22-й в текущем сезоне.

Таким образом, Пилипенко повторил клубный рекорд «Северстали» по голам за один регулярный чемпионат КХЛ, который принадлежит Вадиму Шипачёву, сообщает пресс-служба КХЛ.

27-летний нападающий в КХЛ провёл 170 матчей, в которых набрал 108 очков — забросил 52 шайбы и отдал 56 результативных передач.