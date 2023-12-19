Чирлидерши дарили мандарины, судьи смотрели повтор. Фото победы «Динамо» в дерби

В Москве на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 4:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче в середине первого периода в большинстве открыл форвард «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Бреннан Менелл и Никита Гусев. Удвоил преимущество хозяев в большинстве Гусев. В начале второго периода армейцы ответили голом Кирилла Долженкова, однако после этого получили сначала большой пятиминутный штраф, а затем две минуты и пропустили гол в формате «3 на 5», а затем «4 на 5». Заброшенными шайбами отметились Даниил Пыленков и Артём Ильенко.

«Динамо» выиграло у армейцев второй матч в сезоне с одинаковым счётом. Следующая встреча между этими командами пройдёт на площадке ЦСКА 11 января.