Мирошниченко о возможном дебюте в НХЛ: нервничаю, потому что работал ради этого всю жизнь

Российский нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поделился эмоциями от возможного дебюта в НХЛ. Россиянин был вызван из АХЛ перед предстоящим матчем с «Айлендерс» 21 декабря. Мирошниченко тренировался во втором звене с Евгением Кузнецовым и Хендриксом Лапьером, а также со второй бригадой большинства. Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что в ближайшие пару часов определится, примет ли участие Мирошниченко в матче с „Айлендерс“.

«Я нервничаю, потому что, по сути, я пережил очень много обстоятельств и разных тяжёлых ситуаций, работая ради этого всю свою жизнь. Моя семья тоже нервничает, поэтому я так рад возможному дебюту», — цитирует Мирошниченко пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года. В предсезонке НХЛ Мирошниченко принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.