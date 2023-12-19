Русский козырь «Вашингтона»? Мирошниченко дебютирует в НХЛ и попробует оживить Овечкина

Сегодня стало известно, что «Вашингтон» вызвал 19-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав. Также из клуба АХЛ «Херши Бэрс» вызван форвард Хендрикс Лапьер.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Напомним, Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Россиянин на предсезонке НХЛ принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами. Иван ещё ни разу не принимал участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ. И, похоже, дождался своего шанса.

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«Миро очень хорошо начал в Херши. Его уровень игры был великолепен, по степени вовлечённости он также выделялся. Он радуется, когда они побеждают, он хочет играть и забивать. Когда товарищи по команде забивают, он воодушевляется. Для меня это было очень приятно видеть, потому что это тот уровень поддержки, который вы хотите видеть от своих потенциально лучших проспектов», — такую характеристику в АХЛ давал Ивану ассистент генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик.

Иван Мирошниченко Фото: AP/TASS

Действительно, Мирошниченко можно многим ставить в пример. Человек поборол серьёзную болезнь, вернулся на высокий уровень, пробил себе тропу в Северную Америку и, безусловно, заслужил доверие со стороны людей из системы «столичных». Тем более в этом клубе россиян знают и уважают.

Домашний матч «Вашингтона» с «Айлендерс» состоится в ночь на четверг по московскому времени. Команда Спенсера Карбери ведёт отчаянную борьбу за зону плей-офф, на данный момент имея по 34 очка с «Детройтом» и занимая восьмое место в Восточной конференции по дополнительным показателям.

Увы, совсем не идёт игра у капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина. Не исключаем, что вызов Мирошниченко из АХЛ в том числе связан с тем, чтобы взбодрить Ови и помочь ему снова найти свою игру.

Пока молодой форвард тренируется в третьем звене с Лапьером и Кузнецовым, но не исключено, что по ходу встречи решением тренерского штаба в звеньях будут произведены определённые изменения.

Тем более не будем забывать, что именно Овечкин изначально взял шефство над младшим одноклубником, а с такой поддержкой только и остаётся, что выходить на новый уровень и регулярно прибавлять. Посмотрим, как Мирошниченко проявит себя в первой встрече в НХЛ (надеемся, ничего не изменится) и сколько времени получит на льду. Но в любом случае за молодого парня уже можно и нужно порадоваться.