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Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Бостоном» в овертайме

Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Бостоном» в овертайме
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на бостонской арене «ТД Гарден» прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Миннесота Уайлд». Волевую победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

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На восьмой минуте встречи «Миннесота» открыла счёт благодаря голу Маркуса Йоханссона, но ещё до перерыва дубль Давида Пастрняка вывел вперёд «Бостон». Второй период не принёс командам заброшенных шайб. Уже на 54-й минуте игры российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнял счёт, две минуты спустя Райан Хартман вернул преимущество гостям. За минуту и шесть секунд до сирены Брэд Маршан реализовал большинство, и матч перешёл в овертайм. На третьей минуте дополнительного времени победный бросок удался Капризову.

Самыми результативными игроками матча стали Капризов и Пастрняк, оформившие дубли. «Бостон» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Годро, Голигоски) – 07:44 (pp)     1:1 Пастрняк (Бичер) – 11:29     2:1 Пастрняк (Заха, ван Римсдайк) – 19:59     2:2 Капризов (Миддлтон, Фэйбер) – 53:12     2:3 Хартман (Росси) – 55:10     3:3 Маршан (Гики, Макэвой) – 58:54 (pp)     3:4 Капризов (Эрикссон Эк) – 62:54    
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