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30 сейвов Петра Кочеткова принесли «Каролине» победу над «Вегасом», у Свечникова гол

30 сейвов Петра Кочеткова принесли «Каролине» победу над «Вегасом», у Свечникова гол
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Сегодня, 20 декабря, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Джордан Стаал, Еспери Котканиеми, Майкл Бантинг, Сет Джарвис и Брэди Шей. На воротах у команды сыграл россиянин Пётр Кочетков, совершивший 30 сейвов (90.91%).

За «Вегас» голами отличился Николас Хан, а также дубль на счету Уильяма Каррье.

После 30 матчей «Каролина» занимает 6-е место в Восточной конференции с 37 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 47 очков в 33 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Шей, Ахо) – 10:27 (pp)     1:1 Каррье (Макнэбб, Хауден) – 13:15     2:1 Стаал (Фаст, Мартинук) – 24:36     3:1 Котканиеми (Чатфилд, Бантинг) – 30:11     4:1 Бантинг (Ахо, Бёрнс) – 32:39 (pp)     5:1 Джарвис (Бантинг, Ахо) – 40:10 (pp)     6:1 Шей – 44:44     6:2 Хаг (Стоун, Айкел) – 58:36     6:3 Каррье (Хауден, Амадио) – 59:30    
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