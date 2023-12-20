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30 сейвов Петра Кочеткова принесли «Каролине» победу над «Вегасом», у Свечникова гол

Сегодня, 20 декабря, «Каролина Харрикейнз» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Эн-Си-Арене» завершилась со счётом 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Андрей Свечников, Джордан Стаал, Еспери Котканиеми, Майкл Бантинг, Сет Джарвис и Брэди Шей. На воротах у команды сыграл россиянин Пётр Кочетков, совершивший 30 сейвов (90.91%).

За «Вегас» голами отличился Николас Хан, а также дубль на счету Уильяма Каррье.

После 30 матчей «Каролина» занимает 6-е место в Восточной конференции с 37 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 47 очков в 33 играх.

Следующий матч «Каролина» проведёт с «Питтсбург Пингвинз», а «Вегас» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».