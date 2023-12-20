«Я тренировал это движение три недели». Марченко — о голе броском из-под ноги

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал свой первый гол в матче с «Баффало Сэйбрз» (9:4). 23-летний форвард забросил красивым броском из-под ноги.

«Я тренировал это движение три недели. Просто выходил на пустые ворота и пытался бросать из-под ноги. Ждал, когда у меня появится момент так забить во время игры», — приводит слова Марченко пресс-служба «Коламбуса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в матче Марченко оформил натуральный хет-трик. 23-летний нападающий забросил третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды, уложившись в 8 минут и 7 секунд. Российский форвард оформил второй по скорости хет-трик в истории «Коламбуса».